25 Aprile, Vecchione (Cisl): "Sia da monito per futuro di pace" Il segretario Irpinia-Sannio: "Democrazia va tutelata costantemente"

Il 25 aprile ricorre l’anniversario della liberazione d’Italia e celebra la lotta dei partigiani, delle partigiane e quella del popolo italiano che ha portato nel 1945 a riconquistare le libertà negate dal nazifascismo, con un prezzo di lutti, dolore e sacrificio.

Festeggiare la nostra liberazione dal fascismo e dal nazismo come italiani, significa assicurarsi che questa memoria giunga ai giovani, nelle scuole, nelle famiglie, nei luoghi di lavoro e di vita.

La consapevolezza che libertà e democrazia sono conquiste raggiunte con la lotta, da tutelare costantemente.

Celebriamo quindi il valore della Libertà e della Pace! Ma ancora oggi, come lo scorso anno, parliamo di guerra. La guerra in Ucraina che sta funestando l’Europa…

Il mio pensiero e quello della Cisl IrpiniaSannio non poteva, in particolare in questo giorno, non essere dedicato a questo popolo che, purtroppo è costretto ancora una volta a soffrire, a combattere ed a rischiare la vita per riconquistare il proprio territorio, la propria libertà, la propria vita.

Oggi più che mai ricordiamo il valore della ‘Liberazione’.

Spero che questa Festa possa unire non solo le istituzioni ma tutti i cittadini, nella creazione di una memoria comune e di un futuro di pace e democrazia, così come scritto nella nostra Costituzione.