Polo logistico Valle Ufita, Rotondi: sbagliato mettere Avellino contro Benevento Il deputato irpino a margine della manifestazione del 25 aprile ad Avellino

“Sbagliato alimentare contrapposizioni sul polo logistico” Così il parlamentare irpino, Gianfranco Rotondi, a margine delle celebrazioni del 25 Aprile, in via Matteotti, ha parlato sulla polemica innescata sul Polo logistico di Valle Ufita.

“Non cadiamo nell’errore di mettere Avellino contro Benevento e viceversa- continua il deputato - I due investimenti camminano di pari passo, non sono alternativi.

Forse al governatore De Luca è sfuggito che, senza la piattaforma logistica della Valle Ufita, la stessa stazione Irpinia perderebbe il suo valore strategico. Penso che sia il caso classico in cui le istituzioni debbano collaborare. Io ho chiesto al ministro Fitto un tavolo urgentissimo, quindi ben prima della sua programmata venuta in Irpinia. Perché, se non si interviene tempestivamente a chiudere questa pagina, la visita Irpinia sarebbe soltanto una gita turistica. Serve intervenire subito e, a questo punto, penso sia opportuno coinvolgere anche il governatore in un tavolo a tutti gli effetti istituzionale. Un tavolo decisivo in cui non ballino più numeri a casaccio e si capisca, ad esempio, quanto costa questo polo logistico e quindi quanto occorre, oltre lo stanziamento già in programma. Noi vorremmo sapere anche perché mai l'ente attuatore - che è Ferrovie - nonostante un ingente investimento, in due anni non si sia preoccupato di scrivere una riga di progetto e, soprattutto, perché mai la regione Campania abbia accompagnato questa inazione”.