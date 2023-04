Avellino: strada chiusa e lavori in corso? Ma il cantiere non c'è più... Nessuno ha ancora tolto il cartello a via Duomo che segnala la chiusura della strada

C'è un messaggio a via Duomo che testimonia come ci sia scarsa attenzione al cuore antico della città. Sono passate settimane ormai da quando sono stati conclusi i lavori tra rampa San Modestino e via Francesco Saverio, intervento di riqualificazione che ha decisamente cambiato in meglio il volto di questa zona nei pressi della chiesa di Santa Rita, dopo mesi di ritardi e gravi disagi sopportati dai residenti.

Eppure a nessuno è venuto in mente di andare a togliere quel cartello che all'incrocio con via Duomo segnala che la strada è ancora chiusa per lavori in corso. Peccato che si tratti di un messaggio del tutto fuorviante, perché il cantiere ormai non esiste più. Niente di grave, ovviamente, ma è il segnale di una sciatteria e di una scarsa attenzione al centro antico, proprio lì dove il cantiere della Dogana resta ancora un inestricabile rebus e dove i residenti già segnalano problemi per l'apertura di locali che andranno ad incidere sulla vivibilità di una zona residenziale della città di Avellino.