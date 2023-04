Avellino, detenuti impegnati in lavori di pubblica utilità A giorni partirà il progetto voluto da Caritas, Comune, Carcere e Ufficio esecuzione pena

Comune di Avellino, Carcere di Bellizzi, Caritas e Ufficio esecuzione pena insieme per favorire il reinserimento e l’occupazione lavorativa dei detenuti. Una Convenzione che consentirà ai detenuti di acquisire competenze professionali e alla città di beneficiare gratuitamente di lavori di pubblica utilità. Il progetto intitolato "Mi riscatto per Avellino" avrà una durata di due anni e coinvolgerà una decina di detenuti. "Un progetto dal grande valore sociale e di chiara utilità pubblica, che segna ancora una volta l’impegno dell’Amministrazione di Avellino - dichiara l'assessore Giuseppe Giacobbe - sul duplice crinale dell’inclusione e del decoro urbano in città. I detenuti saranno impegnati in lavori di tinteggiatura e giardinaggio prevalentemente di palestre e impianti sportivi di proprietà comunale.