Onore al merito: premiato Carmine Galasso, vigile del fuoco eroe di Avellino Coraggioso e impegnato ogni giorno salvò una donna dalle fiamme

Durante la mattinata di oggi 27 aprile, si è tenuta a Napoli presso il palazzo Santa Lucia, sede della Regione Campania, la consegna del premio Raffaele Codigliano ai Vigili del Fuoco dei Comandi della Campania che si sono contraddistinti per meriti in servizio durante le operazioni prestate per soccorso. Per il Comando di Avellino ha ricevuto la prestigiosa riconoscenza il Vigile del Fuoco Esperto Carmine Galasso, il quale il giorno 20 agosto 2021 durante un interventoper lo spegnimento di un incendio che interessava un'abitazione, effettuava il salvataggio di una donna, con un esempio di grande coraggio e spirito di abnegazione. Il Vigile Carmine Galasso ha ricevuto il premio alla presenza del Direttore Regionale Ing. Emanuele Franculli e del Comandante di Avellino Ing. Mario Bellizzi. A Carmine va l'affetto e la stima da parte di tutto il personale del Comando Irpino.