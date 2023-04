Avellino, a giugno torna la Ztl nel centro storico: movida, pronto il piano Il dispositivo scatterà per garantire eventi nel cuore antico del capoluogo

Avellino, torna la Ztl nel centro storico per un' estate all'insegna di eventi, iniziative e turismo. Si riaccenderanno gli occhi vigili delle telecamere piazzate ai varchi di accesso della Ztl, per garantire il rispetto della zona a traffico limitato nella fascia serale-notturna. "La movida sia responsabile - ha detto il vicesindaco -, perchè servono eventi e divertimento ma con senso civico e senza violare le regole".

"Proseguiamo nel solco di una rinascita turistica del capoluogo". Ha detto il vicesondaco Laura Nargi, ha esordito alla presentazione della seconda edizione del progetto "Riscopriamo Avellino". "A breve tornerà la Ztl, che sarà attiva per tutta l'estate, perché come lo scorso hanno l'area sarà al centro degli eventi del Summer Fest - ha dichiarato Laura Nargi - la chiusura di Piazza della Dogana sarà un limite ma non ci fermerà. Faremo in modo che le attività commerciali possano lavorare, abbiamo già immaginato dove posizionare i tavolini e vigileremo affinché la movida sia responsabile".