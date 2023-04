Ztl, percorsi sotterranei e piazza Castello: la Nargi punta sul Centro storico Presentata la seconda edizione di "RiscopriAmo Avellino"

Quattro tour turistici alla riscoperta di Avellino: Cuore di Avellino, Passeggiata del Principe, Alla Scoperta del Carluccio e Avellino Sotterranea. Il programma delle visite guidate nel centro sè stato presentato in conferenza stampa dal vicesindaco Laura Nargi.

Si parte il 1° maggio. Percorsi aperti ogni fine settimana, dalle 10 alle 20 i cunicoli longobardi fino alle 22".

"Stiamo attuando un sistema turistico per rendere a città attrattiva e i percorsi dureranno due ore circa, un progetto che va nel solco della rinascita di Avellino. Questa è una iniziativa rivolta agli avellinesi per la riscoperta dei propri patrimoni ma anche ai turisti che si avvicinano ai nostri territori".

Le visite guidate nel capoluogo potranno essere accompagnate da audio guide e testi guide scaricabili attraverso un Qr code, inoltre, per chi volesse prenotare le visite guidate è stato creato un sistema booking attraverso una start up irpina.

Un'iniziativa, quella di "RiscopriAmo Avellino", che si inserisce nell'attività di promozione e valorizzazione del centro storico che in estate diventerà di nuovo il cuore della movida. “Dal 1° giugno ritornerà la ztl, non vogliamo rinunciarci ma la movida dovrà essere responsabile e organizzata e noi vigileremo su questo. Il cantiere della Dogana certo limiterà gli spazi ma non ci fermerà".

Novità anche per la riapertura di piazza Castello. "Non mi piace dare date ma contiamo di riaprirla prima dell'estate”