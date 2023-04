Avellino, i periti industriali premiano i 4 colleghi "anziani": onore al merito Ieri la cerimonia

Presso l’Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati di Avellino, in via Palatucci, nel pomeriggio di venerdì 28 aprile, si è svolta la cerimonia di premiazione con consegna delle targhe ai periti “anziani” che hanno svolto attività lavorativa continuativa.

Nel segno della continuità, l’Ordine di Avellino diretto dal Dott. Per. Ind. Alfonso Matarazzo, con questa cerimonia ha inteso effettuare un passaggio virtuale del testimone ai nuovi iscritti, come nelle gare di staffetta. Infatti i colleghi premiati hanno trasferito competenze ed esperienza ai nuovi arrivati, curiosità e trucchi del mestiere.

L’Ordine dei Periti , nell’ambito delle professioni tecniche in Italia, racchiude ben nove specializzazioni, dall’informatica all’edile, dalla meccatronica all’energia, informatica e telecomunicazioni e così via , riuscendo attraverso gli anni a svolgere il ruolo di volano al consolidamento dell’industria italiana nel mondo.

Ricordare i colleghi Pietro Romano, Pomidoro Francesco, Gnerre Felice, Clemente Carlo quali “anziani” per continuità lavorativa di almeno venti anni senza interruzioni, a pochi giorni dal 1 Maggio Festa dei Lavoratori , in questo società dove il lavoro sta evolvendo in molteplici sfaccettature evidenzia il lavoro svolto dai colleghi a disposizione della collettività.