Picone: "Pensiamo al rilancio dei vari settori per dare un futuro ai lavoratori" L'intervento del coordinatore provinciale Cisal Irpina

“Il 1° maggio è la festa del lavoro come anche la festa dei lavoratori. Si festeggia ogni anno il primo giorno di maggio in tantissimi paesi del mondo, e durante l'occasione si ricorda l'impegno dei movimenti sindacali come il nostro insieme a quelli che devono essere i discorsi legati agli obiettivi sociali ed economici raggiunti dai lavoratori dopo lunghe battaglie: un giorno che si festeggia con il riposo dei lavoratori, ma che è anzitutto un momento per ricordare.

La Cisal - spiega il coordinatore provinciale Massimo Picone - è da sempre attenta a varie tematiche ed oggi più che mai a quella legata alla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Da inizio 2023 si contano due vittime al giorno come media di infortuni sul lavoro. Controlli e vigilanza devono essere alla base per risolvere questa piaga sociale come anche la formazione per aziende e dipendenti.

Oggi il mio pensiero va anche a chi sta lottando ed è in cassaintegrazione o sta beneficiando di ammortizzatori sociali. A loro, alle loro famiglie, va indirizzato tutto il nostro impegno”.