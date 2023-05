1° Maggio, Festa: "Auguri ai lavoratori, eroi silenziosi" Il sindaco di Avellino: "L'amministrazione sta provando a creare occasioni di lavoro e sviluppo"

Oggi festeggiamo tutti i lavoratori. Eroi silenziosi di ogni giorno che, nel pubblico come nel privato, consentono alla nostra città di funzionare e di crescere.

Ma questa è anche la festa di chi un impiego deve ancora trovarlo. Questa condizione è presente anche nel capoluogo e riguarda pure i nostri giovani.

Per invertire questa rotta, stiamo costruendo una città proiettata al futuro ed attenta alle esigenze delle attività produttive. Stiamo ripopolando il Avellino con una programmazione di eventi e manifestazioni che porta qui turisti e visitatori. Creando le basi per chi voglia fare impresa e finanziando concretamente la nascita di nuove attività commerciali.

Il progetto universitario che stiamo realizzando va in questa stessa direzione. Formeremo qui i nostri talenti, costruendo un circuito anche economico virtuoso, a beneficio dell’intero capoluogo. E lo faremo insieme.