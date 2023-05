Primo Maggio, Petitto: "Senza lavoro non è possibile costruire futuro" Il consigliere regionale: "La celebrazione non scada nella retorica di facciata"

"Senza lavoro non è possibile costruire futuro: la dignità di ogni persona, di ogni cittadino, comincia dalla possibilità di mantenersi, di avere di fronte prospettive concrete per sé e la propria famiglia", afferma Livio Petitto, consigliere del gruppo misto.

"Oggi la festa dei Lavoratori ci ricorda l'impegno dei movimenti sindacali e gli obiettivi sociali ed economici raggiunti dopo lunghe battaglie. Ma la celebrazione non deve scadere nella retorica di facciata fine a se stessa. Non dobbiamo dimenticare come ancora oggi restano tante le persone senza lavoro ed il compito delle Istituzioni è promuovere quelle azioni che possano mettere in condizione le aziende di investire sui propri territori, in modo da offrire lavoro. Per questo come consigliere regionale continuerò ad impegnarmi affinché la Campania e soprattutto le aree interne della provincia di Avellino tornino ad essere meta di investimenti e lavoro e non più di emigrazione dei nostri giovani. Ogni giorno e non soltanto il #1maggio", conclude.