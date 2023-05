Ginnastica ritmica: Avellino ai campionati nazionali in Emilia Romagna La soddisfazione dell'allenatrice Rita Paglialonga

Asd Gym Art Avellino finalmente, dopo due anni di stop causa pandemia, e una stagione sportiva improntata sull’attività di recupero spico-fisico delle atlete, conquista nuovamente l’accesso ai campionati nazionali di ginnastica ritmica che si terranno a Bellaria-Igea Morina dall'1 al 4 giugno 2023.

Ottimi i risultati raggiunti durante le diverse prove di campionato a cui l’associazione ha partecipato da febbraio ad aprile 2023, significative le vittorie ottenute nell’ultima prova Interregionale di ginnastica ritmica che si è svolta il 30 aprile e il 1° Maggio presso il PalaGymnasium di Scafati (Sa) che ha coinvolto circa 800 società di varie regioni italiane: Campania, Toscana, Piemonte, Liguria, Basilicata e Calabria. Gym Art Avellino conquista un medagliere di: 16 oro, 18 argento e 14 bronzo portando in pedana 28 ginnaste e 48 esercizi.

La soddisfazione dell'allenatrice Rita Paglialonga, tecnico Fgi: " L'associazione per le nostre allieve è una “seconda casa”, un posto sicuro, sereno, dove possono non solo crescere tecnicamente e sfruttare al meglio le loro risorse, ma possono liberarsi mentalmente, essere se stesse; imparando a gestire l’ansia pre-gara e a trasformarla in "grinta" durante le rutine con attrezzi o a corpo libero in pedana. Imparano la collaborazione e l’importanza del lavoro di squadra, il rispetto per gli avversari, per il Tecnico e per le proprie compagne.

Le nostre ginnaste sono unite tra loro si danno forza a vicenda e si aiutano l’un l’altra per fronteggiare difficoltà di vario genere. Insegnamo che non si può vincere sempre e la vittoria non deve mai essere l’unico fine del nostro agire.

Questo la ginnastica ritmica te lo insegna sin dalla prima volta in cui entri in pedana, quando ti trovi a dover combattere con ansia, agitazione, vuoti improvvisi di memoria, mani sudate che non riescono a riprendere una palla dopo aver effettuato un piccolo lancio. Le sconfitte sono un momento di crescita tecnica, personale ed emotiva. I risultati in questo sport non arrivano subito e anche quando arrivano poi spesso non seguono quel progressivo miglioramento che speriamo. Occorre allenarsi continuamente, ancora e ancora e non arrendersi mai.

I valori dello sport non sono le medaglie, quelle sono importanti certo, ma i valori e i benefici che ti lascia la pratica sportiva sono ben altri."