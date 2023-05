Raccolta firme contro la caccia, l'ex Ministro Costa ad Avellino Appuntamento domenica 21 maggio

Domenica 21 Maggio 2023 alle ore 10:30 si terrà un banchetto/gazebo al fine di raccogliere le firme per le proposte di referendum di CADAPA (Comitato Antispecista Difesa Animali Protezione Ambiente) per l’abolizione della caccia, riguardante: - abrogazione parziale del art. 842 del codice civile (GU Serie Generale n.251 del 26.10.2022.) - abrogazione parziale della legge 157 del 92 (GU Serie Generale n 71 del 24.03.2023 )presso Corso Vittorio Emanuele II intersezione con via Dante.

Al banchetto, organizzato da Sara Spiniello Referente Regione Campania di Cadapa, sarà presente il Vice Presidente della Camera dei Deputati Onorevole Sergio Costa, già Ministro dell’Ambiente.