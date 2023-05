Riqualificazione urbanistica, vanno giù i fabbricati di via Tedesco Il sindaco Festa: "Stiamo ridando bellezza alla porta Est di Avellino"

Prosegue la riqualificazione urbanistica di Avellino immaginata dal sindaco Gianluca Festa. In mattinata è iniziato l'abbattimento dei vecchi fabbricati pre-terremoto di via Francesco Tedesco disabitati da oltre dieci anni.

Ruspe in azione per restituire nuovo decoro urbanistico alla zona. Qui sorgeranno 16 nuovi appartamenti di edilizia residenziale pubblica per le famiglie che ne hanno bisogno.

“Ma abbiamo in cantiere – sottolinea il sindaco - altri due interventi, già finanziati, per gli edifici vicini. Interventi attesi da anni, che questa amministrazione ha avuto il merito di sbloccare e e che ci permetteranno di raggiungere due obiettivi: andare incontro al problema dell'emergenza abitativa e dall'altro continuare nell'opera di riqualificazione delle porte Est ed Ovest della città. Ci tengo particolarmente e stiamo andando avanti spediti.Ho dedicato molta attenzione a ridare bellezza ai due ingressi cittadini".

Quattrocentoottanta giorni, un anno e un mezzo il tempo previsto per completare i lavori, anche se il sindaco preferisce non sbilanciarsi su date certe. L’intervento, finanziato dalla Regione Campania per poco più di 2,2 milioni di euro, rientra nel pacchetto da 32 milioni che prende il nome di "Abitare sostenibile".