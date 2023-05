Avellino, bocconcini per cani avvelenati a Viale Italia: è allarme La denuncia di Petro Caterini: "I miei due cani salvi per miracolo" Altri due cuccioli stanno male

Ancora una volta arriva l'allarme dal centro città. Ad Avellino torna il rischio avvelenamento per i nostri amici a quattro zampe. Il messaggio è sempre lo stesso: fate molta attenzione a quello che possono raccogliere per strada i vostri cani. La denuncia di oggi arriva da Pietro Caterini, dirigente dell'istituto scolastico “De Sanctis-D'Agostino” che sulla sua pagina ha postato la foto dei sui due bellissimi cani raccontando la sua disavventura.

"Ieri sera ho fatto una passeggiata con i miei cani: Cariddi e Cerbero, da via Verdi, dove abito, fino a viale Italia,presso l'ex ospedale civile. Oggi ho dovuto portare il cane piu' piccolo, Cerbero, dal veterinario che ha dovuto prescrivergli una cura dopo avergli fatto una flebo per un probabile avvelenamento, come e' avvenuto ad altri 3 cani che sono stati curati da lui per lo stesso motivo nella stessa giornata ed avevano percorso anch'essi viale Italia. Per fortuna Cerbero ora, sotto cura, sta bene, ma poteva anche andare male!"