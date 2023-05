Morta folgorata nella vasca, fiori bianchi sul banco di Maria Antonietta La professoressa: dolore e strazio in classe: siamo vicini ai genitori . Ragazzi straziati

Figlia unica di Rosa e Giuseppe Cutillo, strappata alla vita a soli sedici anni è il dramma senza fine di Maria Antonietta Cutillo, morta l'altra sera nella vasca da bagno, stroncata da una scarica elettrica, sprigionata dal cellulare . Era al telefono nella vasca da bagno la sedicenne quando si è scatenata la tragedia. Tra oggi e domani sarà eseguita l'autopsia e la salma resta sotto sequestro nel morgue del Moscati di Avellino. I due genitori, titolari di una macelleria a Manocalzati, sono straziati dal dolore. Lo smartphone era sotto carica quando la ragazzina era al telefono, pare in videochiamata, con la sua amica che ha subito fatto scattare l'allarme.

Sui social si è scatenata una onda di dolore e commozione per la tragedia di Maria Antonietta. Montefalcione e Manocalzati, tutti i comuni del comprensorio sono a lutto.

Sul suo banco a scuola da ieri sono stati sistemati fiori bianchi. La sua insegnante Eliana Vissilli scrive: "che immenso dolore vedere un banco riempito dai fiori; il cuore non riesce a trovare consolazione nel loro candore e delicato profumo…! Troppo tenera l’età per non lasciare tutti nello sconforto. Possa il Signore, che oggi abbraccia un dolcissimo angelo, essere misericordioso con i genitori, la famiglia, i compagni, i docenti e l’intera comunità". Il boquet di calle è sul suo banco, nella mente e nel cuore di tutti i suoi amici e insegnanti il ricordo di una ragazzo dolcissima e serena. "Una ragazza d'oro", dicono tutti di lei. Maria Antonietta frequentava l'Alberghiero. La preside Maria Teresa Cipriano non si da pace. Intanto amici e parenti si stringono intorno a Giuseppe e Rosa, i genitori della ragazza.