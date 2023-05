Tragedia a Montefalcione, 16enne trovata morta in casa Dolore e cordoglio in paese

Dramma a Montefalcione, in provincia di Avellino, dove una ragazza di appena 16 anni è stata ritrovata priva di vita nella sua abitazione. Per la giovane, conosciuta e ben voluta da tutti in paese, non c’è stato nulla da fare. Inutili i tentativi di soccorso, dei sanitari intervenuti , allertati dai familiari. Sul posto sono subito arrivati i carabinieri insieme ai soccorsi e al medico legale. Indagini in corso.

La comunità di Montefalcione è sotto choc. In paese la notizia del tragico decesso è subito circolata, scatenando dolore e cordoglio in ogni famiglia.