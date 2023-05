Medicina e salute: il cancro del pancreas e il diabete Si conoscono alcuni fattori di rischio: fumo, sovrappeso, obesità, e consumo eccessivo di alcol

di Attilio Spidalieri*

Il cancro del pancreas conosce una progressione galoppante. In passato relativamente raro, esso sta per diventare la seconda causa di mortalità per tumore maligno. Questa tendenza è stata osservata in tutti i paesi industrializzati.

La malattia colpisce essenzialmente persone di più di 55 anni, con un’età media, al momento della diagnosi, di 73 anni per le donne, e di 70 per gli uomini. Non si conoscono con precisione le cause di questo fenomeno. La genetica umana non è cambiata e i fattori genetici non possono essere chiamati in causa in questa evoluzione. Comunque si conoscono alcuni fattori di rischio come l’abitudine al fumo di sigaretta, il sovrappeso, l’obesità, ed il consumo eccessivo di alcol.

Il tabacco è stato accertato dai centri di ricerca internazionali come fattore di rischio. Esso sarebbe implicato nello sviluppo del cancro del pancreas nel 20%- 30% dei casi. Ma il consumo di tabacco, anche se resta elevato, non è aumentato nel corso dei due ultimi decenni, salvo nelle donne. Studi recenti hanno rivelato che l’obesità e il cancro del pancreas sono fortemente associati.

Anche il diabete è un fattore di rischio chiamato in causa.I diabetici del tipo 2 presentano un rischio di contrarre la malattia aumentato di 1,8 volte. In realtà, al momento della diagnosi di cancro del pancreas, quasi la metà dei pazienti presenta un diabete. Nella maggioranza dei casi però la malattia sarebbe la conseguenza del cancro, e non la causa.

Delle ricerche recenti confermano che il consumo eccessivo di alcolici aumenta il rischio di cancro del pancreas. Viene anche richiamato un impatto di fattori ambientali (inquinamento, pesticidi, additivi alimentari, etc.), che giocherebbero un ruolo nell’esplosione dei casi. Nel 5% dei casi sarebbero associati dei fattori genetici, tipo quelli implicati nel cancro del seno. L’importanza della genetica è dimostrata dal fatto che una persona che ha avuto più di tre parenti di primo grado affetti da cancro del pancreas presenta un rischio aumentato di contrarre la malattia.

*Medico - Endocrinologo