Lavori in via Circumvallazione: rotta condotta Alto Calore, Avellino senz'acqua Rubinetti a secco in via Fontanatetta, Pianodardine e Corso Umberto

Lavori di scavo in via Circumvallazione, rotta la condotta Alto Calore e Avellino resta senz'acqua. Durante gli interventi programmati nel sottosuolo per alcuni sottoservizi, all'altezza della gelateria di via Circumvallazione, ad essere rotta è stata la condotta dN 400. A rimanere a secco improvvisamente le seguenti strade via Circumvallazione, via Fontanatetta, corso Umberto, parte del centro storico, via Pianodardine, via Francesco Tedesco e via San Leonardo. Proteste e disagi tra abitazioni e utenze commerciali. I tecnici dell'alto calore sono al lavoro per ripristinare il servizio. Ma servirà qualche ora per riassettare la condotta, rotta nel corso dei lavori di una ditta impegnata nella realizzazione di alcuni sottoservizi.