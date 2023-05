"Via all'abbattimento dei vecchi fabbricati di via Tedesco e Avellino rinasce" Il sindaco Festa spiega: continua il restyling della porta est

Avellino, via all'abbattimento dei vecchi fabbricati in via Tedesco. Un intervento atteso da anni e che prosegue il restyling della porta est della citta. "stamattina siamo partiti con un intervento molto importante e atteso, l' abbattimento dei vecchi fabbricati in via Tedesco. - spiega il sindaco di Avellino Gianluca Festa-.

Prosegue la nostra azione di riqualificazione della porta est di Avellino, per restituirle decoro e nuovo lustro. Grazie a questo primo appalto di abbattimento e ricostruzione, potremo realizzare 16 nuovi appartamenti di edilizia residenziale pubblica per le famiglie che ne hanno bisogno. Ma abbiamo in cantiere altri due interventi, già finainziati, per i vicini edifici. Avellino è Rigenerazione urbana". Conclude Festa.