Sanità, diritto e lavoro. Ferrante:"Ecco cosa bisogna necessariamente sapere" "A chi opera in prima linea, nobilmente e in silenzio al servizio della sofferenza"

"In questo momento storico, devastato dalla pandemia, il nostro primo e più sincero pensiero è rivolto alle vittime e ai loro cari. Per cui scrivere di sanità e rapporto di lavoro degli operatori della salute, ha comportato, ancor di più, un’impresa non certo facile.

Siamo stati letteralmente travolti da un flagello senza precedenti e ancora oggi viviamo nell’incubo di ciò che è accaduto e delle sue ripercussioni su ciascuno di noi.

Ma, nel contempo, siamo fiduciosi di farcela, in quanto il sistema sanitario Nazionale, nonostante i riscontrati limiti organizzativi, tiene e i nostri professionisti della salute sono veramente bravi!"

Si apre così l'nteressante volume di Mattia Gasparro: "Manuale di diritto e lavoro nella pubblica amministrazione sanitaria, presentato stamane nell'aula magna dell'ospedale Sant'Ottone Frangipane di Ariano Irpino.

Così il direttore generale dell'Asl di Avellino Mario Nicola Vittorio Ferrante:

"Con particolare piacere ho accettato di scrivere queste poche note per una pubblicazione che, di certo, rappresenterà un valido aiuto per chi opera nel mondo della sanità pubblica. L’opera, evidentemente nuova nel suo genere, si lascia apprezzare per aver saputo coniugare le dinamiche lavorative e la gestione delle risorse umane con la complessità della governance delle aziende ed enti del sistema salute. Gli argomenti analizzati con occhi partecipi e sensibilità critica, si fanno leggere per l’ineludibile attualità e concretezza applicativa. Nella trattazione, vengono affrontate le vicende legate alla specificità del rapporto di lavoro e alla multidisciplinarietà degli operatori. Esaustiva è l’analisi sui nuovi istituti contrattuali quali, ad es. conferimento incarichi, progressioni di carriera, ordinamento professionale, valutazioni, organizzazione del lavoro, procedimenti disciplinari ecc…

Il giovane autore, coadiuvato da un team di professionisti del settore, con linguaggio tecnico, ma nel contempo chiaro, fornisce soluzioni, anche pragmatiche; naturalmente, si rileva l’impronta del giuslavorista Nicola Gasparro, a noi molto noto, quale esperto della materia, il quale, insieme ai suoi collaboratori, nel curare il volume ha ricondotto a sistema i molteplici sottosistemi (contratti, processi, regolamenti ecc…), nei quali si muove una incredibile congerie di norme, spesso in rotta di collisione tra loro. Infatti, a chi svolge il nostro ruolo - conclude Ferrante - quali manager della sanità pubblica, è ben evidente come lo status giuridico dei dirigenti medici, sanitari, tecnici, professionali, amministrativi, operatori sanitari, ecc.., trova la sua fonte in una costellazione di leggi nazionali e regionali, nonché in norme contrattuali, regolamenti, ecc…, che, di certo, non possono essere lasciate ad interpretazioni estemporanee."