Polo logistico in Ufita, Ciampi: "Auspicabile un'intesa Irpinia-Sannio" Il consigliere 5 Stelle: "Sono progetti complementari"

I fondi per la realizzazione del Polo Logistico di Valle Ufita in Irpinia e quello di Ponte Valentino a Benevento provengono da diversi capitoli di intervento. Si tratta di contemperare le progettualità, non metterle in concorrenza. Esistono punti di contatto tra il progetto di Benevento e quello dell’Ufita, anzi il primo non può fare a meno del secondo. A tal proposito è dunque essenziale mettere a sistema i comparti produttivi, le forze sociali, le amministrazioni pubbliche.

Bisogna raggiungere uno scopo comune nell’interesse dell’economia locale, della popolazione, del territorio. I discorsi sulla recessione economica, sullo spopolamento, sulla mancanza di infrastrutture, vanno affrontati unitariamente, più che mai se si tratta di ragionare di territori contermini.