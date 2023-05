Festa: "Il Comune di Avellino tornerà nella sua casa, a palazzo De Peruta" Aggiudicati i lavori di adeguamento dello storico edificio

"Il Comune di Avellino tornerà nella sua casa, a palazzo De Peruta - scrive su facebook il sindaco di Avellino Gianluca Festa - "Dalla fine dell’Ottocento ai primi anni ‘90 del secolo scorso è stata la sede istituzionale del Comune di Avellino e adesso tornerà ad ospitare l’assise comunale.

Lo avevo promesso alla mia comunità appena diventato sindaco e in questi giorni, con l’aggiudicazione dei lavori di adeguamento dello storico edificio di Via Mancini, un altro tassello è stato messo per riappropriarci della nostra storia, condensata in quella scritta “Municipio” che campeggia sulla facciata di palazzo De Peruta.

Entro la fine della mia prima consiliatura riporterò il Comune di Avellino a casa".