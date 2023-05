Arriva il Giro d'Italia: ecco le tappe e percorsi in Irpinia Bagnoli sarà tappa d'arrivo della quarta giornata, in programma per il mercoledì 9 maggio.

Due giorni di Giro d'Italia in Irpinia, dove approderà la carovana rosa per un'arrivo e una partenza del giro, sfilando tra numerosi comuni della provincia di Avellino. La quarta tappa del Giro d’Italia 2023 va in scena martedì 9 maggio e propone il primo arrivo in salita al termine della Venosa-Lago Laceno di 175 chilometri. Il plotone lascerà la Basilicata alla volta della Campania, per una giornata che propone tre GPM e un dislivello complessivo di oltre 3500 metri. Attesa per quella che potrebbe essere la prima battaglia tra gli uomini più attesi del Giro 2023. La tappa prenderà il via alle ore 12:45 dopo la fase di trasferimento, mentre l’arrivo ai 1062 metri di quota di Lago Laceno è stato programmato tra le 17:00 e le 17:30 in base a quella che sarà la media oraria della corsa.

La quarta tappa, i comuni interessati

La Quarta Tappa del Giro D’Italia passerà per: Sant’Andrea Di Conza, Conza Della Campania, Morra De Sanctis (svincolo), Lioni, Nusco (svincolo), Montella (svincolo), Montella, Bagnoli Irpino, Colle Molella, Lago Laceno (arrivo). Poi un percorso a dir poco “particolare”, con la Quinta Tappa del Giro D’Italia passerà per: Atripalda (Partenza), Pratola Serra, Passo Serra, Venticano, Calore, Passo Di Mirabella, Croce Calabrone, Fontanarosa, Paternopoli, Castelfranci, Torella Dei Lombardi (svincolo), Sant’ Angelo Dei Lombardi (svincolo), Sant’ Angelo Dei Lombardi, Guardia Dei Lombardi, Morra De Sanctis, Materdomini (svincolo). I comuni di Atripalda e Bagnoli Irpino – quelli protagonisti di del Giro 2023 – hanno lanciato il concorso “tingiamo i paesi di rosa”, invitando tutti i cittadini a colorare di rosa le proprie case o aggiungere un dettaglio del colore della maglia più ambita dal ciclismo italiano e non.

La quinta tappa

La quinta tappa del Giro d’Italia 2023, la Atripalda-Salerno di 171 chilometri, andrà in scena giovedì 10 maggio. Una frazione che pur avendo un dislivello di 2500 metri potrebbe chiudersi con una volata di gruppo, anche se potrebbe rivelarsi difficile controllare la fuga di giornata. Il profilo altimetrico della tappa infatti è nettamente diviso in due parti: molto mossa e articolata la prima, con il GPM di Passo Serra in apertura e poi una lunga sezione vallonata con saliscendi anche abbastanza impegnativi in alcuni tratti. Dopo il GPM di Oliveto Citra resteranno ancora circa 60 km, nei quali le squadre dei velocisti potrebbero anche organizzarsi per provare a fare la corsa.