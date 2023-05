Uffici Comune, si accelera per il De Peruta: "Rischio paralisi dell'attività" L'allarme lanciato dal presidente degli avvocati Fabio Benigni

Il Comune di Avellino tornerà nella sua casa, a palazzo De Peruta. Il sindaco Gianluca Festa rinnova la sua promessa, già fatta in campagna elettorale.

"Con l’aggiudicazione dei lavori di adeguamento dello storico edificio di Via Mancini – scrive festa su facebook - un altro tassello è stato messo per riappropriarci della nostra storia, condensata in quella scritta “Municipio” che campeggia sulla facciata di palazzo De Peruta".

Ma questa decisione scatenerà un effetto domino che ricadrà anche sugli avvocati; si dovrà cercare una nuova sede per gli uffici del Giudice di Pace, cosa che al momento sembra tutt'altro che agevole.

“A noi non è stato ancora comunicato niente, abbiamo sempre mostrato atteggiamento collaborativo ma non posso non rimarcare che c’è un rischio paralisi dell’attività giudiziaria" – spiega Fabio Benigni, presidente dell'Ordine degli Avvocati.

La soluzione immaginata per la nuova casa del Giudice di Pace è quella degli uffici che oggi ospitano l'anagrafe comunale. "Potrebbe anche andar bene ma va concertata in maniera approfondita mettendosi attorno a uin tavolo - aggiunge Benigni.

Ma il tema è anche terreno di scontro politico. “Festa pensa a giocare a Monopoli, a spostare gli uffici a suo piacimento ma non sono certo queste le prioprità per gli avellinesi – rincara la dose il leader dell'opposizione Luca Cipriano – La verità è che a questa amministrazione manca una seria capacità di programmare il futuro”.