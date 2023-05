Rifiuti, oggi ad Avellino il tavolo con la Regione per uscire dal caos L'iniziativa dei consiglieri regionali irpini. Si punta alla mediazione di Palazzo Santa Lucia

Caos rifiuti in provincia di Avellino, si cercxa una soluzione condivisa per uscire dallo stallo. E c'è chi già parla di resa dei conti dopo mesi di confusione e polemiche.

E' in programma alle ore 15.00, presso il Polo Giovani alla via Morelli e Silvati di Avellino il tavolo istituzionale promosso dai quattro consiglieri regionali irpini per affrontare il tema della riorganizzazione del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti.

All’incontro sono invitati la Regione Campania, il presidente ed i componenti del Consiglio dell’Ato Rifiuti, il presidente della Provincia di Avellino, il sindaco della città capoluogo e tutti i sindaci dei Comuni ricadenti nell’ambito irpino.

E'attesa anche la presenza del vice governatore Fulvio Bonavitacola. Si punta proprio alla mediazione di Palazzo Santa Lucia per sanare lo scontro istituzionale tra Provincia di Avellino ed Ente d'Ambito entrambi convinti di poter portare avanti il proprio piano operativo sul riassetto del settore.

Sullo sfondo la decisione del Comune capoluogo di costituire un sub ambito che complica ulteriormente le cose in termini econmomici e finanziari per la sopravvivenza del servizio pubblico in Irpinia.