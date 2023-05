Nasce ad Avellino il comitato regionale della Campania dell’associazione Aiace Lo sportello del Consumatore si trova in piazzale de Marsico

Nasce il comitato regionale della Campania dell’associazione Aiace. È stato indicato il consiglio direttivo del sodalizio e precisamente: presidente Giovanni Guerriero, vice presidente Sabato Cavallo, segretario tesoriere Francesco Cataldo, consiglieri Maria Luisa Sabatino, Oriana Di Sunno.

“È un momento decisamente importante – ha commentato il presidente nazionale, Giuseppe Spartà – stiamo andando avanti con spirito di servizio per trovare, in tutta, Italia nuovi paladini pronti a spendersi a servizio delle difficoltà quotidiane dei consumatori. Quella campana si aggiunge alle altre sezioni che sono attive in tante altre aree nella nostra penisola”. Un lavoro certosino quello di Aiace che si avvale della collaborazione del segretario nazionale, Maria Di Stefano. “L’associazione consumatori – dice la Di Stefano – può rappresentare quel quid in più a difesa di tanti diritti ed in questo senso continueremo a muoverci nella speranza di ottenere traguardi concreti”.