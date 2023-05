Tifosi del Napoli aggrediti e avvocato picchiato: "Allarme violenza ad Avellino" Così in una nota Salvatore Pignataro segretario regionale Fsd

Ad Avellino in pochi giorni si sono susseguiti una serie di episodi di violenza. Sul caso interviene Salvatore Pignataro, Segretario regionale della FSD, Presidente regionale dell’Associazione Criminologi per l’Investigazione e la Sicurezza, che esprime sostegno al documento redatto dall’ordine degli avvocati di Avellino in data odierna, che ha avuto come ordine del giorno: “ Episodi di violenza in città.- Aggressioni nei confronti dell’Avvocato R. L.” “La Segreteria regionale della Federazione sindacale Sicurezza e Difesa insieme a quella nazionale diretta dal dottore Gennaro Sannino, condannano ed esprimono piena solidarietà alle vittime delle recenti aggressioni in città. La prima ai danni di un noto avvocato di Avellino che è stato aggredito dal punto di vista fisico e morale da un soggetto probabilmente già noto per fatti analoghi. Su questo, la suddetta Segreteria regionale FSD, condivide pienamente quanto richiamato ed espresso nel corpo della delibera del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Avellino in cui si richiama la necessità di garantire maggiore attenzione per la prevenzione e la repressione dei reati in generale. La seconda, invece, ai danni di un gruppo di uomini, donne e bambini che stavano manifestando la propria gioia per la vittoria della propria squadra di calcio, tenendo conto che lo sport è integrazione, socializzazione, rispetto e condivisione se pure nella diversità. A seguito della delibera inviata alle autorità competenti da parte del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Avellino in cui è stata richiesta maggiore attenzione per la percezione e salvaguardia della sicurezza dei cittadini, – spiega Pignataro - è importante e necessario mettere un freno non solo agli episodi di violenza in generale, ma anche al dilagante fenomeno dell’accattonaggio e alla circolazione di “abusivi” che divagano indisturbati nel centro cittadino.”