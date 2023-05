Nuoto: sedici ragazzi conseguono brillantemente il brevetto ad Avellino Sport, formazione e occupazione

Nella splendida cornice della Piscina del Country Sport di Avellino si è tenuto il corso di assistente bagnanti della federazione italiana nuoto sotto la supervisione del fiduciario Mario Altavilla. L'esame finale si è svolto alla presenza della commissione composta da Emiliano Ambrosino, Pasqualino Molinario e Mario Altavilla.

La particolarità dell'evento è consistita nel coinvolgimento delle scuole che hanno aderito con entusiasmo al progetto presentato dal fiduciario Mario Altavilla della federazione italiana nuoto per consentire una sana diffusione delle discipline sportive, per offrire costi contenuti rispetto a quelli ordinari e soprattutto per avvicinare i giovani ad un sentimento di solidarietà verso il prossimo perché il soccorso ed il salvataggio inneggiano al valore vita, spesso dimenticato e dato per scontato in cambio di beni materialistici e passeggeri.

Inoltre questo brevetto permette ai ragazzi di provare una prima occasione di lavoro, magari in una località di villeggiatura per un'esperienza sicuramente unica per la loro giovane età.

Gli istituti che hanno immediatamente condiviso questo progetto sono stati ad Avellino il liceo sportivo "De Luca", il liceo classico " P. Colletta ", l'Ite "Amabile", la scuola enologica" De Santis ", il liceo scientifico "V. De Capraris" e ad Ariano Irpino il liceo "Pietro Paolo Parzanese".

Sedici ragazzi hanno brillantemente conseguito il brevetto: Gianni Canonico, Matteo Campanile, Antonio Capaldo, Emanuele Cataldo, Ciro Di Lillo, Gabriele Donatello, Simone Pio Fabrizio, Mario Gambino, Piergiorgio Laudati, Alessandro Mazzucca, Maida Mero, Francesco Pepe, Michele Rinaldi, Davide Salerno, Luca Spiniello e Vittorio Tarantino.

Istituti scolastici, famiglie e sport hanno come denominatore comune la crescita dei giovani e la responsabilità del futuro del paese, che attraverso la condivisione di valori comuni può costruire solide basi per il benessere sociale e culturale.