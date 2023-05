Torna Bimbo Days ad Avellino: tre giorni di divertimento in città L'evento si terrà i giorni 23, 24 e 25 Giugno e si svolgerà tra Piazza Libertà e Piazza Garibaldi

Gonfiabili, laboratori, gadget, divertimento assicurato e un mare di bambini pronti a invadere il centro città. Questo (e tanto altro) sarà Bimbo Days, l'iniziativa organizzata da US Acli, ideata e coordinata da Sergio Trezza, con il patrocinio del Comune di Avellino e della Provincia di Avellino.

L'evento, che si terrà i giorni 23, 24 e 25 Giugno, si svolgerà tra Piazza Libertà e Piazza Garibaldi, nel pieno centro cittadino, a due passi dal corso principale e dalla zona di passeggio più amata dagli avellinesi.

Grandi protagonisti saranno i bambini: a loro saranno dedicati i gonfiabili, la nave pirata, ma anche i laboratori creativi e i tanti gadget in arrivo per la tre giorni di divertimento assicurato.