Giro d’Italia in Irpinia, Buonopane: "Grande festa per le nostre comunità" "Scelta giusta l’investimento economico della Provincia per le due tappe”

“Una festa bellissima per l’Irpinia. Buona la prima. E oggi bisogna replicare con la tappa Atripalda-Salerno. La nostra Irpinia sarà ancora protagonista, con tanti comuni che verranno attraversati dalla Carovana Rosa”. Il presidente della Provincia, Rizieri Buonopane, commenta con entusiasmo il primo giorno del Giro d’Italia sul territorio. “Abbiamo lavorato mesi per tutto questo – sottolinea il presidente Buonopane – Come Amministrazione Provinciale abbiamo investito somme cospicue per ottenere le due tappe, stringendo l’accordo con Rcs Sport che organizza il Giro, oltre alle risorse necessarie per la sistemazione delle strade di nostra competenza. Ribadisco ancora l’importanza di una vetrina internazionale come il Giro d’Italia. Nonostante le condizioni meteo, tanta gente è arrivata in Irpinia. Grazie agli organi di informazione in milioni hanno ammirato e ammireranno le bellezze del nostro territorio”.

Il presidente Buonopane rivolge, inoltre, il ringraziamento personale e dell’Amministrazione Provinciale a quanti hanno lavorato e sono ancora impegnati nelle varie attività per la perfetta riuscita della due giorni del Giro d’Italia.