Giro d'Italia, rottura bacino: Conti costretto al ritiro, ricoverato al Moscati Il ciclista resta fermo, non parte da Atripalda con gli altri atleti

Ritiro per Valerio Conti (team Corratec Selle Italia) dal Giro d'Italia a causa delle conseguenze derivanti dalla caduta nelle fasi finali della 3a tappa. "Nella serata di ieri -scrive il team in una nota- l'atleta romano è stato trasportato d'urgenza all'ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino, sotto consiglio del medico al seguito della squadra Paolo Raugei, per dolori molto forti nella zona dell'anca e difficoltà molto accentuata nel camminare. Dopo l'esame Tc del bacino è stato riscontrata per lui un'infrazione del profilo osseo corticale posteriore della branca ileopubica destra. Gli è stato raccomandato di non partire nella tappa di oggi che lo avrebbe portato da Atripalda a Salerno".