Resto al Sud, ecco tutte le opportunità per i giovani avellinesi Le indicazioni di Giuseppe Marinelli di Confesercenti Avellino: occasioni concrete per i ragazzi

“Il programma di incentivi Resto al Sud offre opportunità concrete ai giovani irpini, ma anche ai

meno giovani, che intendano crearsi o reinventarsi un lavoro, mettere in piedi, rilanciare e

consolidare un'attività imprenditoriale e professionale. Una misura meno burocratica di tante

altre, già concessa a molti cittadini che hanno presentato un progetto credibile e che punta su uno

sviluppo diffuso”. Ad affermarlo è Giuseppe Marinelli, presidente provinciale della Confesercenti

di Avellino, associazione di categoria che offre assistenza e tutoraggio per l'espletamento della

pratica, con un alto tasso di riscontri positivi.

Resto al Sud è l’incentivo pubblico, gestito da Invitalia, che sostiene la nascita e lo sviluppo di

nuove attività imprenditoriali e libero professionali nel Mezzogiorno. È rivolto a chi ha un’età

compresa tra 18 e 55 anni. I fondi disponibili ammontano complessivamente a 1 miliardo e 250

milioni di euro. Non ci sono bandi, scadenze o graduatorie: le domande vengono valutate entro 60

giorni, in base all’ordine cronologico di arrivo.

Sono finanziabili:

1. attività produttive nei settori industria, artigianato, trasformazione dei prodotti agricoli,

pesca e acquacoltura

2. fornitura di servizi alle imprese e alle persone

3.turismo

4.commercio

5. attività libero professionali (sia in forma individuale che societaria)

Sono, invece, escluse le attività agricole.

Resto al Sud copre fino al 100% delle spese, con un finanziamento massimo di 50.000 euro per

ogni richiedente, che può arrivare fino a 200.000 euro nel caso di società composte da quattro

soci. Le agevolazioni sono così composte:

- 50% di contributo a fondo perduto

- 50% di finanziamento bancario garantito dal Fondo di Garanzia per le PMI. Gli interessi

sono interamente a carico di Invitalia.

A supporto del fabbisogno di circolante, è previsto un ulteriore contributo a fondo perduto:

- 15.000 euro per le ditte individuali e le attività professionali svolte in forma individuale

- fino a un massimo di 40.000 euro per le società.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi agli uffici di Confesercenti Avellino, telefonando al

numero 0825 679256.