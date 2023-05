Avellino, abbandonata alla nascita: Maria Assunta sui social: Cerco mia madre Il post della ragazza ha avuto tantissime condivisioni

Sta facendo il giro dei social la storia di Maria Assunta, abbandonata alla nascita, alla ricerca di sua madre in Irpinia. La storia della 40enne ha commosso il popolo della comunity. Maria Assunta chiede notizie e informazioni sulla sua madre naturale.

"Mi chiamo Maria Assunta e sono nata ad Avellino il 7 agosto 1983 alla clinica Malzoni da madre che non ha voluto essere riconosciuta.

Dall’atto di nascita so di aver un fratello o una sorella. Sono stata adottata a soli 2 mesi, e quelle prime settimane di vita le ho trascorso nel betrotrofio di Mercogliano.

Ho scoperto tutto questo pochi anni fa e solo di recente ho deciso di intraprendere un percorso di conoscenza delle mie origini.

Non credo che su questo gruppo troverò chi mi ha messo al mondo, ma forse se trovassi l’ostetrica, forse lei si ricorderá qualcosa di quella bambina fatta nascere una notte d’estate in uno dei suoi primissimi anni di lavoro Io ci provo a scrivervi e spero potrete aiutarmi". Questo il post della ragazza, rilanciato da tantissimi avellinese su gruppo e profili, diventato virale in poche ore