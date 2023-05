Il Liceo Imbriani sarà abbattuto: i ricordi degli alunni dell'ex magistrale A fine anno si parte con i lavori: gli studenti saranno trasferiti nel plesso dell'ex Geometra

Da abbattere e ricostruire. Per la realizzazione del nuovo campus del liceo "Imbriani" di via Pescatori ad Avellino, annunciata dal presidente della Provincia, Rizieri Buonopane settimane addietro, serviranno circa due anni e mezzo. Per consentire i lavori gli studenti dell'Imbriani verranno trasferiti nella sede del Geometra D'Agostino. Da qui il via ad una serie di spostamenti concatenati che riguarderanno, complessivamente, 7 scuole superiori cittadine e all'incirca 1.800 studenti. Tutti i trasferimenti dovranno svolgersi tra la fine dell'anno scolastico in corso e l'inizio del prossimo. Il valzer delle sedi dunque partirà con il trasferimento delle 21 classi del liceo "Virgilio Marone" allocate nell'immobile dell'ex "Geometra" di via Morelli e Silvati. Una volta "liberato" l'ex Geometra si potrà effettuare il trasferimento dell'Imbriani che avrà a disposizione le 60 aule necessarie alle sue classi, per un numero di studenti pari a 1.100 circa. Sarà dunque abbattuto l'ex Magistrale sorgeranno nuovi e moderni plessi a consumo energetico quasi zero, spazi a verde e un modernissimo impianto sportivo, per un importo totale di poco sotto ai 15 milioni di euro, finanziati dal Pnrr. La realizzazione del campus è fissata in 24-26 mesi a partire dal prossimo dicembre. E sui social la notizia dell'abbattimento, ormai prossimo dell'Imbriani, ha raccolto centinaia di commenti di ex alunni, che ricordano spazi e protagonisti di quello che per tanti resta l'Ex Magistrale.