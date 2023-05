Mondiali pugilato, l'irpino Abbes Mouhiidine accede alla finale di 92 Kg Il campione è nato ad Avellino

Aziz Abbes Mouhiidine domani affrontera' il russo Muslim Gadzhimagomedov nella finale mondiale dei 92 chilogrammi di pugilato. Oggi sul rink della 'Humo Arena' di Tashkent in Uzbekistan, il 24enne peso massimo originario di Avellino, argento iridato due anni fa a Belgrado, ha sconfitto l'armeno Narek Manasyan per 5 a 0, punteggio che ha confermato la netta superazione di Aziz. Gadzhimagomedov, 26 anni originario del Daghestan, e' stato campione del mondo ed europeo nel 2019 e argento olimpico a Tokyo 2020. Abbes Mouhiidine ai sedicesimi di finale aveva sconfitto il kazako Oralbay (4-0), agli ottavi l'ecuadoregno Castillo Torres (4-1) e ai quarti il tagiko Davlat Boltaev. Al Mondiale partecipano 640 pugili in rappresentanza di 104 Paesi con Russia e Bielorussia presenti come Nazione, ma tra gli assenti ci sono gli Stati Uniti e l'Ucraina.