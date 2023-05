Galleria di Solofra, chiusa per due notti per lavori di manutenzione A partire dalle ore 22 fino alle 6 del giorno successivo. Ci saranno percorsi alternativi

In corrispondenza della galleria ‘Monte Pergola’ – situata lungo il Raccordo Autostradale 2 “di Avellino, nel territorio di Solofra – per l’esecuzione di attività di manutenzione sugli impianti tecnologici e sulla segnaletica presente all’interno della canna del tunnel in direzione di Avellino (attualmente fruibile a doppio senso di circolazione) lunedì 15 e martedì 16 maggio si rende necessaria l’interdizione al transito della tratta di Raccordo compresa tra Serino (km 23,450) e Solofra (km 19,500), in esclusivo orario notturno individuato tra le 22.00 e le 6.00 del giorno successivo.

Tali attività sono state programmate in orario notturno allo scopo di ridurre i disagi. La circolazione utilizzerà i percorsi alternativi indicati in loco, già adottati in occasione di analoghe interdizioni al transito. All’interno del tunnel è in corso uno dei più imponenti interventi di manutenzione programmata dell’intera rete viaria nazionale, per un investimento complessivo di oltre 48 milioni di euro.