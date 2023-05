Disabili senza esami diagnostici, appello del M.I.D. alla Regione Il coordinatore regionale Giovanni Esposito: "Chiediamo chiarimenti mai arrivati"

Il M.I.D. portavoce di denunce e segnalazioni sulla carenza fondi per prestazioni diagnostiche necessari a soddisfare i bisogni.

Il Movimento Italiano Disabili si fa portavoce di uno stato di disagio che va avanti da ormai mesi e che interessa per lo più persone, non solo ammalate ma che riversano anche in condizioni di svantaggio economico.

Nello specifico le denunce riguardano soprattutto l’impossibilità di accedere agli esami diagnostici da parte degli utenti che godono dell’esenzione, sia essa per patologia o per reddito: è paradossale che il Badget necessario difatti termini già i primi giorni del mese non soddisfacendo cosi i bisogni reali dell’utenza per il resto del mese.

Il M.I.D. sulle problematiche evidenziate si appella direttamente al Presidente della Regione Campania Onorevole Vincenzo De luca invocando provvedimenti utili e necessari a contrastare questi disagi in materia di sanità, pertanto sulla questione rappresentata restiamo in attesa di risoluzioni, ricordando allo stesso tempo che sul punto già avevamo richiesto a più riprese e attraverso tutti i canali istituzionali chiarimenti a tutt’ora mai pervenuti.