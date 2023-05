"Forza mamma siamo tutti con te, non mollare: ti vogliamo un bene infinito" Un augurio speciale, oggi 14 maggio nel giorno della festa della mamma

E' il giorno della festa della mamma e da Gesualdo, tre figli: Maria, Antonietta ed Enzo De Lilla hanno voluto dedicare attraverso il nostro giornale, un pensiero speciale alla loro dolce mamma in periodo per lei particolare. Un gesto che vuole essere un messaggio di speranza per chi soffre e sta affrontando un momento difficile. Un inno alle mamme, che rappresentano un pilastro insostituibile nella vita di ognuno.

"Auguri a te mamma, oggi è la tua festa! A te che mi ci hai insegnato i primi passi, a te che ci hai sostenuto nei momenti belli e in quelli meno belli, a te che ci sei sempre stata, a te che ci hai insegnato i veri valori della vita, a te che ci hai insegnato a fare il bene, ad aiutare il prossimo, ad avere un cuore umile, a te che ci hai reso le persone che siamo oggi, a te noi diciamo grazie con tutto il nostro cuore.

E anche se oggi stai affrontando questa "malattia" noi vogliamo dirti che ci siamo e ci saremo sempre per te.

Vogliamo dire a te e anche a chi come te vive la tua stessa situazione: "Coraggio, non arrendetevi, siate forti, coraggiosi e positivi.

Non è facile mamma, lo sappiamo, ma non perdere mai la speranza e la fede, quella che ti ha sempre accompagnato e che ti accompagnerà ancora in ogni momento che affronterai. Forza mamma, siamo tutti con te, ti vogliamo un bene infinito!"