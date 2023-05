Veleni nel Sabato, Legambiente e volontari ripuliscono l'area del "Valleverde" Le associazioni: "Guardia alta contro gli sversamenti abusivi"

Veleni nel fiume Sabato, Legambiente si mobilita con una giornata di pulizia lungo il corso del fiume nel territorio di Atripalda. Un'area, quella nei pressi dello stadio Valleverde, completamente abbandonata e facile meta di chi in maniera indisturbata sversa qui qualsiasi cosa, anche pneumatici e sanitari.

Gli ambientalisti e i medici per l'ambiente rilanciano: “Guardia sempre alta contro gli sversamenti nel Sabato. La qualità delle acque nell'ultimo periodo è migliorata ma soprattutto grazie alle piogge che hanno ripulito il fiume. In realtà scarichi fognari e prodotti chimici sono ancora presenti – dichiarano il dottor Franco Mazza, del Comitato Salviamo la Valle del Sabato e Antonio Di Gisi, presidente Legambiente Avellino – Le istituzioni devono continuare a tenere alta l'attenzione ma devono farlo anche i singoli cittadini, è una questione di coscienza”.

Presente all'iniziativa anche l'amministrazione comunale di Atripalda. Il vicesindaco con delega all'Ambiente Domenico Landi ricorda per quest'area c'è un progetto ambizioso per riqualificarla. “Una pista ciclabile che parte da Monteforte attraversa Avellino e arriva ad Atripalda, un progetto che rientra nell'Area Vasta e per il quale anche la Regione deve fare la sua parte”.