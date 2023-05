Avellino, centro storico: il beffardo punto interrogativo sulla fine dei lavori Un mano misteriosa è intervenuta sul cartellone dell'ennesimo cantiere aperto a via Duomo in città

I lavori nel centro storico di Avellino un pò come gli esami di Eduardo: non finiscono mai. Non è un caso allora che una mano misteriosa abbia disegnato un punto interrogativo sul cartello dell'ennesimo cantiere aperto per la ripavimentazione in via Duomo. Sul cartellone in bella vista c'è indicato l'inizio e la fine dei lavori con una data di conclusione dell'intervento che è parsa beffarda: 13 gennaio 2013.

Segue il punto interrogativo aggiunto da un cittadino. Come dire forse siamo un pò in ritardo, giusto quattro mesi. E, a quanto pare , non è finita qui. Ma non è una novità quando si parla di opere pubbliche ad Avellino. Come un ergastolo: fine pena (e disagi) mai...