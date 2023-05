Avellino, addio alla regista Chiara Rigione: aveva 37 anni Stroncata da un male incurabile, aveva dato alla luce poche settimane fa la piccola Diana

Il mondo della cultura e del cinema piangono Chiara Rigione, la regista irpina scomparsa all'età di 37 anni a causa di un male incurabile. Solo qualche settimana fa, Chiara aveva dato alla luce la piccola Diana. Dopo la maturità classica, Rigione ha frequentato l’Università degli Studi del Sannio e si è laureata in Ingegneria Energetica. Si è occupata di cinema e produzioni video, oltre a gestire a Benevento, insieme al regista e fotografo Michele Salvezza, lo spazio culturale “Labus”, luogo fisico di promozione e diffusione della cultura cinematografica attraverso laboratori didattici, proiezioni ed eventi di vario genere. Con Michele Salvezza ha fondato nel 2015 l’associazione culturale a vocazione cinematografica Kinetta. Ha studiato da autodidatta montaggio e post-produzione video ed ha partecipato come assistente ai cortometraggi “OvoSolo” (2013), “YouBorn” (2014), selezionato al Bogotà Short Film Festival, e “Gioventù Ribelle” (2015). Nel 2014 ha partecipato alla realizzazione dell’installazione video e performativa “Fantasmagorie” per Textures Collettiva Contemporanea. Nel 2013 e nel 2015 ha partecipato al progetto Zirma Cine Lab, con laboratori di fotografia su pellicola e filmaking. Nel 2014 e 2015 ha partecipato ai laboratori del CineFortFestival come assistente alla regia e montatrice dei cortometraggi “AIWA” e “Balla!”. Nel 2015 ha realizzato insieme a Michele Salvezza il documentario “Acte Utile”, in collaborazione con l’Associazione a tutela dei diritti dei sofferenti psichici La Clessidra. Ha partecipato al progetto LIMITI, finanziato nell’ambito del piano azione coesione “Giovani no profit” della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale, realizzando il montaggio del docufilm “Fine Pena, il futuro oltre le sbarre” (2016). Nel 2016 è assistente alla regia per il cortometraggio “Faithness” del quale realizza montaggio e post-produzione. Gestisce da due anni il laboratorio di educazione all’immagine Labus in Fabula per bambini dai 4 anni in su, con i quali ha realizzato il cortometraggio “Il cinema è un’invenzione per l’avvenire” (2016). Uno degli ultimi lavori è stato il film “DentrOrsa”, selezionato per il premio Rai Cinema Channel al Festival Internazionale della Cinematografia Sociale Tulipani di Seta Nera.