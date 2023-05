"Politi assessore fantasma, per ora solo selfie e brindisi sui social" Luca Cipriano commenta la trasferta a Budapest dell'assessore al Brand: "Nessuna strategia"

La missione a Budapest dell'assessore Barbara Politi per promuovere Avellino e le sue eccellenze costerà 3500 euro alle casse del Comune. Ed è già polemica. Si tratta della prima trasferta all'estero del brand Avellino ma la Politi, presentata in pompa magna dal sindaco Festa a gennaio, finora non ha lasciato traccia del suo lavoro a Palazzo di Città.

Il leader dell'opposizione consiliare Luca Cipriano è ironico: “Forse è il caso di chiamare Chi l'ha visto, la Politi è un assessore fantasma. Questo assessorato rappresenta un vero e proprio enigma. vorrei capire non solo che cosa va a fare l'assessore Politi in trasferta, in giro per l'Italia e per l'Europa ma anche quali contenuti va a presentare? La verità è che non c'è uno straccio di documento, di strategia o di progetto organico. Non si capisce obiettivamente che cosa si stia andando a promuovere spacciando queste trasferte, questa marea di selfie che vediamo sui social come un'attività istituzionale. A mio avviso, per una città capoluogo come Avellino questo atteggiamento è del tutto inopportuno".

"Sarebbe il caso - aggiunge Cipreiano - che il sindaco venisse a spiegare in consiglio comunale, poi ai cittadini, qual è questo programma strategico per promuovere Avellino? In che cosa consiste? Quali sono le tappe, quali sono i contenuti e quali sono i risultati che questo programma porterà e quali sono soprattutto i risultati che lascerà sul territorio? Al momento, spiace dirlo, abbiamo solo una simpatica signora che gira l'Italia e l'Europa facendo un brindisi e selfie, nient'altro".