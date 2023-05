Mercogliano, vermi nel cibo della mensa: accertamenti dell'Asl in corso Genitori in rivolta. Esami in corso dell'azienda sanitaria

Vermi nella pasta a mensa, alunni e genitori dell'istituto comprensivo "Guido Dorso" di Mercogliano in agitazione. L'allarme è scattato martedì, quando in occasione del pranzo alla scuola media uno studente ha notato la presenza di un insetto all'interno della pasta. "Sono stato informato e ho subito attivato tutte le procedure del caso - spiega il sindaco D'Alessio - abbiamo subito convocato la ditta. Anche la ditta ha attivato delle verifiche in laboratorio. Siamo vicini alle famiglie che, è comprensibile, sono molto allarmate". Dopo la segnalazione, partita in primis da alunni e professori, sono intervenuti gli uomini della Polizia Municipale, e il comandante Michele Leo assicura che «Sono state poste in essere tutte le azioni necessarie per fare fronte al problema. Abbiamo prelevato dei campioni, poi recuperati dai tecnici dell’Asl che effettueranno le dovute verifiche, e siamo in attesa dei risultati in brevissimi tempi».

Per i fornitori del servizio si sarebbe trattato della presenza di bozzoli in stato larvale creati nella pasta. Le indagini in corso accerteranno le cause dell'accaduto. Il dipartimento di prevenzione dell'Asl di Avellino si è attivato, ha prelevato i piatti sotto accusa sui quali sono stati predisposti accertamenti al fine di risalire all'esatta origine dei vermi.