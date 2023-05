Sviene in preda a crisi convulsive: bimba salvata in extremis a Luogosano La bimba era cianotica e priva di sensi: rianimata e salvata dai sanitari del 118

Una storia a lieto fine e una notizia di buona sanità quella che arriva da Luogosano, in provincia di Avellino. I fatti risalgono al 4 maggio 2023 quando, durante il turno notturno 20:00/8:00, alle 22:02 la Centrale operativa del 118 di Avellino allerta la postazione STIE 118 di Luogosano per un codice rosso a Taurasi. Si tratta di una bambina con crisi convulsive, non cosciente.

Il team del 118 ha salvato la piccola

Subito il team composto dall'autista e dal soccorritore si avviano sul posto. L'arrivo in 10 minuti. Agli occhi dei soccorritori, la situazione si mostra sin da subito drammatica ed emotivamente molto forte: la bambina giaceva in posizione supina ed era visibilmente in piena crisi, oltre che cianotica a seguito di ostruzione delle via aeree dovute alla crisi. Subito il team, capita la gravità delle sue condizioni, ha allertato la C.O. per chiedere al mezzo Medicalizzato di fare il prima possibile.

Nel frattempo il soccorritore ha attuato le procedure del caso, sotto visibile tensione, ma mantenendo il sangue freddo e riuscendo a stabilizzare le vie aeree della bimba, che in quel momento saturava sui 65/70 %, somministrandole, dopo le procedure, ossigeno ad alta concentrazione. A questo punto la saturazione è risalita fino a stabilizzarsi e la bambina ha iniziato a riprendere colore.

L'intervento salvavita

Importante anche il ruolo dell'autista che ha fornito tutti i dispositivi di cui il soccorritore aveva bisogno assistendolo. La bambina è stata così stabilizzata e all'arrivo dell'ambulanza medicalizzata è stata ulteriormente trattata con farmaci e altre manovre che le hanno permesso di riprendersi ed arrivare in ospedale. Ad oggi la bambina è salva e sta molto meglio.

L'intervento è stato svolto dalla Postazione STIE di Luogosamo con equipe composta da Autista-Soccoritore Quaglia R., Soccorritore Di Lorenzo F., unitamente all' equipe della postazione SAUT di Grottaminarda.