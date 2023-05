Ztl al Centro storico di Avellino, l'Udc: "Stop a tassa di occupazione suolo" Le proposte: più eventi, meno tasse per i locali e bagni pubblici

"In merito all’istituzione della ZTL nel centro Storico di Avellino, per il periodo estivo, riteniamo opportuno offrire all’amministrazione comunale alcune indicazioni, sulla scorta degli accadimenti degli ultimi anni. Tre appaiono i punti sui quali occorre porre l’attenzione, per un periodo estivo da vivere all’insegna della convivialità, ma anche in totale sicurezza" - così in una nota stampa Gennaro Romei Commissario Provinciale UDC e Carmine Losco Segretario Cittadino UDC.

"Innanzitutto occorre che la pedonalizzazione del centro storico sia accompagnata da una serie di eventi, per rendere attrattivo lo stesso. Non ha senso, infatti, istituire la pedonalizzazione e poi programmare e localizzare la stragrande maggioranza degli eventi estivi lungo il Corso Vittorio Emanuele.

Occorre, inoltre, che l’occupazione del suolo pubblico, sempre con modalità definite e senza dar vita a spettacoli di predisposizione “selvaggia”, in adiacenza ai locali commerciali nelle ore serali, sia a costo zero o, al più, contrassegnata da un versamento simbolico. Altrimenti non vi sarebbe alcun beneficio per i commercianti della zona, già vessati da una tassazione ai massimi livelli e alle prese con una ripartenza non facile dopo il tempo contrassegnato dalla pandemia dovuta al Covid. E ciò in linea con quanto già accade in numerose altre città, laddove le amministrazioni in carica sono venute incontro alle esigenze dei commercianti.

Occorre, infine, un’attenzione ulteriore verso il centro storico, mediante la predisposizione di bagni chimici e di cestini per i rifiuti, nonché la presenza costante di pattuglie dei vigili urbani, affinchè vi sia sicurezza per gli avventori e per i residenti. La pedonalizzazione del centro storico è un’occasione importante per la città, affinchè i cittadini e tutti coloro che, anche dalla provincia e dalle altre zone della Campania, intendano spostarsi verso il capoluogo, possano riscoprire i luoghi caratterizzanti Avellino, trascorrendo momenti di spensieratezza in un luogo caratteristico. Si eviti, pertanto, di procedere alla pedonalizzazione del centro storico tout court, senza idee e progetti. Una chiusura al traffico sprovvista di contenuti e di attenzione per residenti, commercianti ed avventori, non contribuirebbe in alcun modo a creare quel senso di comunità solidale che ancora è di là da venire" concludono.