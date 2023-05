Ninfadoro: "Si sta consumando una tragedia sociale inimmaginabile" "Non raccontateci storie di impegni già presi. Siamo indignati in tanti"

Sono indignato! Si sta consumando una tragedia sociale inimmaginabile, dai confini ancora da definire, vite spezzate, territori e comunità in ginocchio e il consiglio dei ministri della repubblica Italiana si riunirà la prossima settimana per esprimere la solidarietà e dichiarare lo stato di emergenza."

E' quanto afferma con profonda indignazione l'ex assessore al comune di Ariano Irpino, da sempre impegnato nel sociale, Antonio Ninfadoro.

Non mi si dica che gli impegni esteri valgono più di ogni altra cosa. Viva i nuovi patrioti!! Grazie ai volontari, alle forze dell'ordine, ai vigili del fuoco e ai tanti che sono impegnati per vero senso di comunità. Non raccontateci storie di impegni già presi. Siamo indignati in tanti."