Biodiversità e mobilità sostenibile, Legambiente rilancia la sfida Il circolo di Avellino compie 2 anni

Legambiente Avellino compie 2 anni, 24 mesi di attività sul territorio per denunciare criticità e proporre soluzioni verso la transizione ecologica.

in Irpinia sono tanti i fronti aperti. Il verde negato, i corsi d'acqua inquinati e la cappa di smog che investe il capoluogo e l'hinterland. Avellino tra le province più in difficoltà da questo punto di vista,

"Abbiamo organizzato questa giornata per festeggiare e confermare che uno dei temi più importanti che portiamo avanti è quello sull'emergenza climatica. Ma non solo - spiega il presidente Antonio Di Gisi- Anche a livello cittadino abbiamo tantissime tematiche e tantissime proposte. Potremmo parlare del problema dell'emergenza climatica, così come la crisi energetica".

"Vogliamo proseguire il dialogo con il sindaco di Avellino sulla mobilità sostenibile e il tema del "plastic free". Noi chiediamo che vengano adottati provvedimenti perchè l'emergenza climatica è in corso e, il momento giusto per contrastarla è adesso".

Intanto gli attivisti lanciano l'installazione del bee hotel, una casetta per le api sentinelle della biodiversità a Parco Palatucci.