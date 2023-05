Avellino, esce di casa e scompare nel nulla: aiutateci a trovare Gerardo Ancora nessuna notizia di Gerardo Barbarisi, 55 anni, storico tifoso dell'Avellino Calcio

Si vivono ore di apprensione ad Avellino per Gerardo Barbarisi che è scomparso nel nulla da venerdì sera. L’uomo è uscito dalla propria abitazione e non ha fatto più ritorno, sono tanti gli appelli sui social. Barbarisi è, infatti, molto conosciuto in città. L’ esponente storico della tifoseria irpina ed ex parcheggiatore del piazzale antistante al mercatone non è più rintracciabile e non ha dato più notizie ai suoi familiari.

Da qui l’allarme alle forze dell’ordine che sono alla ricerca del 55 enne. Se qualcuno lo vede contatti urgentemente il 112. L’amico Gianluca ha condiviso un appello sui social: “Massima condivisione da ieri non si hanno notizie di Gerardo Barbarisi persona molto conosciuta se qualcuno lo vede contattate urgentemente il 112. La famiglia ringrazia coloro che sono in grado di dare delle informazioni