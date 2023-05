Monteforte Irpino, lunedì in ludoteca per i ragazzi autistici Appuntamento nel segno dell'inclusione

L’amministrazione comunale di Monteforte Irpino continua nel segno dell’inclusione e della consapevolezza sull’autismo: dopo il mese di attività dedicate ai ragazzi autistici, il nuovo appuntamento Fondamentale è stata la collaborazione dell’Associazione “Il Fiorellino e la tartaruga”, da sempre impegnata nella diffusione della consapevolezza sull’autismo e molto vicina all’amministrazione comunale di Monteforte.

«Il nostro obiettivo è quello di creare quanti più appuntamenti possibili per permettere ai ragazzi autistici di vivere tante esperienze di condivisione e aggregazione - ha dichiarato il Sindaco, Costantino Giordano - stiamo lavorando benissimo nel segno dell’inclusione e della solidarietà: crediamo che dai piccoli gesti quotidiani e da iniziative di questo tipo possano nascere gli esempi di cui i nostri ragazzi hanno bisogno».

«Siamo fieri di poter continuare nel segno dell’inclusione - ha dichiarato Giulia Valentino, Assessore alle Politiche Sociali - Dopo il mese di attività di consapevolezza, i laboratori creativi, le attività sportive inclusive con ASD Smile e la serata in pizzeria in cui i nostri ragazzi si sono trasformati in abili pizzaioli, abbiamo deciso di dedicare un pomeriggio tra svago e laboratori presso la ludoteca Piccoli Sogni, che ringraziamo per la collaborazione». Ma non è tutto: “Il prossimo appuntamento sarà un sogno che si realizza: andremo infatti tutti insieme al mare».

Infine, il delegato alle Associazioni, il Consigliere Angelo Damiano: «Ringraziamo l’Associazione il Fiorellino e la tartaruga, con cui condividiamo questo percorso di inclusione e socializzazione che sta portando risultati straordinari. Siamo fieri di aver instaurato una rete che ci permette di contare sulla collaborazione di partner seri ed affidabili».